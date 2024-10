POL-MA: Heidelberg/B3: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person - Zeugen (Taxifahrer) gesucht - Pressemitteilung Nr. 3

Wiesenbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 32-Jähriger betreibt an der Hauptstraße einen Verkaufsstand für Kartoffeln, bei welchem die Kunden das Geld auf Vertrauensbasis in eine Geldkassette werfen. Am Dienstag lief ein Mann mit seinem Hund in Wiesenbach spazieren. Als er gegen 13:30 Uhr den Verkaufsstand passierte, bemerkte er, dass die Geldkassette aufgebrochen ...

mehr