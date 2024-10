Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrug durch Chat-Nachricht

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 73-jährige Frau aus Reilingen erhielt um kurz nach 21 Uhr am Dienstag eine Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer auf ihr Handy. Diese erweckte den Anschein, dass sie von ihrer Tochter stammte, die angeblich eine neue Handynummer habe. Die 73-jährige schöpfte keinen Verdacht und so entspann sich ein Austausch über Chat-Nachrichten zwischen der Seniorin und der angeblichen Tochter. In dessen Verlauf schilderte die Tochter, dass sie dringend zwei Rechnungen begleichen müsse und bat die Mutter um Hilfe. Um ihre Tochter zu unterstützen, überwies die Frau mehrere tausend Euro an ein ausländisches Konto. Als der Betrug einige Stunden später aufflog, war es schon zu spät. Die Überweisungen ließen sich nicht mehr rückgängig machen und so waren fast die gesamten Ersparnisse der Seniorin weg. Das Polizeirevier Hockenheim ermittelt nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs.

Die Polizei rät bei Nachrichten von unbekannten Nummern auf dem Mobiltelefon:

- Rufen Sie zur Kontrolle bei der alten Handynummer an und versichern Sie sich, dass alles seine Richtigkeit hat. - Fragen Sie im Zweifel im Chat nach Dingen, die nur der echte Absender kennen kann. - Sperren Sie Rufnummern von unbekannten oder unseriösen Absendern. - Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- oder andere Vermögensforderungen geht. - Lassen Sie sich nicht zur Eile oder sofortigen Überweisungen drängen. - Verständigen Sie im Betrugsfall umgehend Ihre Bank und die Polizei. Löschen Sie die Chatinhalte oder die Rufnummer nicht.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen die Betrugsmasche über WhatsApp schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

