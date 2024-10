Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB 656: 24-Jähriger verursacht unter Drogeneinfluss Unfall

Heidelberg (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 8 Uhr auf der BAB 656 in Richtung Heidelberg, auf der Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim, ein Unfall. Zu dieser Zeit kam es an der genannten Örtlichkeit verkehrsbedingt zu einem Rückstau. Ein 24-Jähriger Ford-Fahrer kollidierte in der Folge mit dem auf der linken Fahrspur vorausfahrenden VW Transporter. Im Rahmen der Unfallaufnahme fielen der Streife des Verkehrsdienstes Anzeichen für eine akute Drogenbeeinflussung bei dem 24-jährigen Fahrer auf. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht, welcher ein positives Ergebnis auf Cannabis zeigte. Daher musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Es kam lediglich zu einem Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.200 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell