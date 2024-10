POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall bei Einparkversuch - Sachschaden knapp 20.000 Euro

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstagnachmittag fuhr ein 21-jähriger Autofahrer gegen 16:15 Uhr mit einem Mercedes-Benz entlang der Tullastraße und wollte an einer Kreuzung geradeaus weiter in die Kurt-Schumacher-Straße fahren. Der Autofahrer missachtete die Vorfahrt einer 53-jährigen VW-Fahrerin, die auf der Boschstraße fuhr, sodass es im ...

mehr