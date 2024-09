Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei verletzte Personen bei schwerem Unfall in Gera, Am Sommerbad

Gera (ots)

Am Samstag, den 28.09.2024 ereignete sich gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung Am Sommerbad/ Heinrichstraße in Gera ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW Citroen die Straße Am Sommerbad und wollte an der Kreuzung zur Heinrichstraße verbotswidrig links in diese einbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah dieser den Gegenverkehr, welcher die Kreuzung zeitgleich überquerte. Der 56-jährige Fahrer des entgegenkommenden PKW Skoda wurde schwer verletzt, dessen Beifahrer erleidete leichte Blessuren. Der Unfallverursacher kam ebenfalls mit leichten Verletzungen davon. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Ein entsprechendes Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde durch die aufnehmenden Beamten eingeleitet

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell