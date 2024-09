Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 41-jährigen Dieb gestellt

Altenburg (ots)

Rositz: Ein 41 Jahre alter Mann wurde gestern Nachmittag (26.09.2024) vorläufig festgenommen. Gegen 15:30 Uhr wurde dieser in einer Firma in der Werksallee von Zeugen angetroffen, nachdem er offenbar in diese eingebrochen war. In der dortigen Industriehalle wurde er dabei erwischt, wie er verschiedene Kupferkabel und Anschlüsse aus einem Schaltkasten abtrennte. Zunächst versuchte sich der 41-Jährige in der Halle selbst zu verstecken, was letzten Ende nicht gelang. Der 41-Jährige richtete einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell