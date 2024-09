LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen im Straßenverkehr

Gera (ots) - Gera: Zwei verletzte Fahrzeuginsassen, ein völlig beschädigter VW Passat sowie ein zerstörtes Verkehrszeichen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am gestrigen Abend (26.09.2024). Gegen 22:25 Uhr befuhr der 19-jährige VW-Fahrer die Theaterstraße in Richtung Gebrüder Häußler Straße in Gera, wobei er hierbei nach rechts von der Fahrbahn kam und gegen das Verkehrszeichen stieß. Aufgrund des Unfalles wurden sowohl der Fahrer leicht, als auch sein ...

