POL-HRO: Brand in einem Geschäftshaus

Kavelstorf (ots) - Am 12.05.2024 gegen 13:15 Uhr wurde der Brand eines leerstehenden Objekts am Rande der Ortschaft Kavelstorf, an der K19 zwischen Kavelstorf und Prisannewitz, mitgeteilt. Das Objekt geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Das Dach des seit Jahren leerstehenden Objekts war zudem mit Asbest-Platten gedeckt. Durch das Feuer kam es zu einer gesundheitsschädlichen Rauchentwicklung. Diese breitete ...

