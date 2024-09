POL-HRO: Diebe stehlen Zigarettenstangen aus Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Hagenow (ots) - In Hagenow sind der Polizei am Montagvormittag zwei Farbschmierereien mit verfassungswidrigem Inhalt gemeldet worden. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an einer Mauer in der Bahnhofsstraße und an einer Hauswand in der Teichstraße einen Schriftzug und daneben ein Hakenkreuz in weißer Farbe angebracht. Die Polizei sicherte Spuren und Beweismittel an den Tatorten und hat eine Anzeige ...

