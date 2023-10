Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mainz, A643: PKW prallt in Ausfahrt. Angetrunkener Fahrer eingeklemmt und verletzt. Ausfahrt Mombach gesperrt.

Ingelheim, OT Heidesheim (ots)

Am 22.10.23 kam gegen 02:35 h ein betrunkener 24-jähriger PKW-Fahrer aus dem Raum Wiesbaden auf der A 643 in Richtung Bingen in Höhe der AS Mombach nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er frontal gegen den Aufprallschutz des Fahrbahnteilers. Hierdurch wurde ein Bein des Fahrers eingeklemmt und er musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Mit einem Ableben ist nicht zu rechnen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Entziehung der Fahrerlaubnis wird angeregt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Verkehrseinrichtungen an der AS Mombach wurden so stark beschädigt, dass der rechte Fahrstreifen der Hauptfahrbahn mehrere Stunden gesperrt werden musste. Die Ausfahrt der AS Mombach in Richtung Bingen bleibt voraussichtlich noch bis mindestens Montag Mittag gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30.000,- EUR. Die Autobahn GmbH des Bundes betreibt die Absicherungs- und Reparaturmaßnahmen.

