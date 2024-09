LPI-G: Habicht gestohlen

Greiz (ots) - Greiz. Am 26.09.2024 gegen 04:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Greiz einen 47-jährigen, polnischen PKW Fahrer in der Bruno-Bergner-Straße in Greiz. Bei der Kontrolle verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis und Amphetamin, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. (BF) Rückfragen bitte an: ...

mehr