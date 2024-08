Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240815-2: Kassiererin mit etwa 25 Zentimeter langer Klinge bedroht

Elsdorf (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Tankstellenräuber

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 20 Jahre alten und als schlank beschriebenen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am späten Mittwochabend (14. August) in Elsdorf die Kassiererin (28) einer Tankstelle mit einem Messer bedroht und Bargeld geraubt zu haben. Der Unbekannte sei zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und ebenfalls schwarzen Schuhen der Marke "Nike" bekleidet gewesen.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen dringend Zeugen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen habe der maskierte Täter gegen 23.20 Uhr die an der Anschrift 'An Gut Neuenhof' gelegene Tankstelle betreten. Im Kassenraum sei er direkt hinter den Verkaufstresen gegangen und habe die 28-Jährige mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert. Nach Aussage der Geschädigten habe es sich um ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von ungefähr 25 Zentimetern gehandelt. Mit erbeutetem Bargeld aus der Kasse flüchtete der Räuber in Richtung des angrenzenden Gewerbegebiets.

Die Ermittlungen der Kriminalbeamten des Kommissariats 13 dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell