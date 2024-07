Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb

Oberes Gaistal - Dachstuhlbrand im Einfamilienhaus

Bad Herrenalb / Oberes Gaistal (ots)

Am Sonntagmorgen kam es kurz vor 06:00 Uhr zum Brandausbruch im Dachgeschosszimmer eines Einfamilienhauses in der Straße Am Viehtrieb in Bad Herrenalb / Oberes Gaistal. Als die Familie das Feuer bemerkt hatte, versuchte sie noch mittels Feuerlöscher und Gartenschlauch, den beginnenden Zimmerbrand zu löschen, was ihnen jedoch nur bedingt gelang. Die Familie verließ dann das Haus und brachte sich in Sicherheit. Der 26-jährige Sohn der Familie wurde durch den Rauch leicht verletzt und begab sich vorsorglich in ein Krankenhaus. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand zügig ablöschen, der bereits auf den Dachstuhl übergegriffen hatte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Als Brandursache wird nach aktuellem Ermittlungsstand ein technischer Defekt gesehen. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Calw.

Jürgen Fabian

Führungs- u. Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell