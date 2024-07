Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Bargeld geraubt und mutmaßliche Täter gefasst: Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Am Mittwochabend ist ein Jugendlicher in der Nähe des Stadtbahnhofs von drei Tatverdächtigen festgehalten und ausgeraubt worden. Die Polizei fasste im Zuge der Fahndung zwei mutmaßliche Verdächtige.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der spätere Geschädigte gegen 21.15 Uhr am Stadtbahnhof, im Bereich einer Bushaltestelle von einem 14-jährigen Tatverdächtigen angesprochen. Im Anschluss liefen beide nebst zwei hinzukommender Personen in Richtung einer kleinen Gasse, welche in der Nähe eines angrenzenden Lebensmittelgeschäfts der Ringstraße liegt.

Der 14-Jährige soll den Geschädigten an dessen Schulter festgehalten und gezogen haben. Ein zweiter Tatverdächtiger im Alter von 16 Jahren hielt die Bauchtasche des Opfers fest. Im Anschluss wurde aus dieser Bargeld im 2-stelligen Bereich und weitere Gegenstände wie Kopfhörer entnommen. Ein dritter Tatverdächtiger griff nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in die Handlungen ein. Unter dem Eindruck des Geschehens ließ sich der Geschädigte die Gegenstände abnehmen und verständigte, nach dem die Tatverdächtigen davonliefen die Polizei.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei tatverdächtigen Jugendlichen angetroffen werden. Mögliches Raubgut stellte man sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen den Erziehungsberechtigten überstellt.

Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die von den Geschehnissen etwas mitbekommen, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Allgemeine Hinweise, wenn Sie Opfer eines Raubes wurden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/raub/

- Bei akuter Bedrohung, wählen Sie 110! Die Polizei wird alles Erforderliche tun, um Sie zu schützen.

- Zeigen Sie die Straftat bei der Polizei an. Eine Strafanzeige können Sie bei jeder Polizeidienststelle erstatten.

- Prägen Sie sich nach Möglichkeit Aussehen und Bekleidung des Täters oder der Täterin sowie besondere Merkmale ein. Dazu gehören zum Beispiel Brille, Tätowierung, Frisur oder Fluchtmittel wie Auto, Fahrrad, Bahn, die Fluchtrichtung, mögliche Bewaffnung sowie den Ablauf der Tat. So können Sie dazu beitragen, den Täter oder die Täterin zu fassen.

- Gibt es Zeugen? Bitten Sie Passanten oder andere Beobachter des Raubes, sich als Zeuge oder Zeugin zur Verfügung zu stellen und notieren Sie sich deren Personalien.

- Wenn Sie beim Raub verletzt wurden, lassen Sie Ihre Verletzungen medizinisch behandeln und dokumentieren. Sie sollten sich von Ihrem Hausarzt, einem Facharzt oder in einem Krankenhaus behandeln lassen. Hier werden Ihre Verletzungen zugleich dokumentiert. Dieses Attest kann sowohl im Strafverfahren als auch für die Durchsetzung Ihrer Interessen (Schmerzensgeld, Verdienstausfall etc.) als Beweismittel von Bedeutung sein. Die Kosten für die Behandlung übernimmt in der Regel Ihre Krankenversicherung.

- Wenn es mit dem Täter oder der Täterin unmittelbaren Körperkontakt gab, waschen Sie die betroffene Körperstelle bzw. Ihre Kleidung bitte nicht. Denn nur so können mögliche Spuren gesichert werden. Haben Sie den Täter oder die Täterin durch Ihre Gegenwehr verletzt, z.B. durch kratzen? Dann waschen Sie sich auch hier nicht, sondern lassen Sie die Spuren bei der Polizei sichern.

Allgemeine Hinweise zu Zivilcourage unter https://www.aktion-tu-was.de/zivilcourage-regeln/

Helfen, ohne den Helden zu spielen

1. Hilf, aber bring Dich nicht in Gefahr 2. Ruf die Polizei unter 110 3. Bitte andere um Mithilfe 4. Präg Dir Tätermerkmale ein 5. Kümmer Dich um Opfer 6. Sag als Zeuge aus

Weitere Infos und Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell