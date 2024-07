Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebe verschaffen sich Zutritt zu Wohnungen - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Unter einem Vorwand Zutritt in ein Wohnhaus verschafft haben sich am Donnerstagnachmittag drei noch unbekannte männliche Personen, nun fehlen Sammlerstücke.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen klingelten am Donnerstag gegen 15:15 Uhr drei männliche Personen an der Wohnandresse des Geschädigten in der Königsberger Straße. Die noch unbekannten Personen gaben an, die in der Wohnung befindlichen Rauchmelder überprüfen zu müssen. Im weiteren Verlauf soll einer der Täter den Geschädigten in ein Gespräch verwickelt haben, während die beiden anderen die Räumlichkeiten der Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchten.

Nachdem die drei fremden Männer das Haus verlassen hatten, stellte der Bewohner das Fehlen von etwaigen Wertgegenständen fest. Die Höhe des Diebesguts dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag belaufen.

Zudem wurde bekannt, dass die drei Diebe zuvor ihr Glück im Bereich der Stettiner Straße sowie in der Breslauer Straße versucht hätten.

Täterbeschreibung des ersten Unbekannten: Zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 190 cm groß, sportliche Figur, schwarze kurze Haare, trug einen 3-Tage-Bart

Täterbeschreibung des zweiten Unbekannten: Zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 175 groß, ebenfalls sportliche Figur, schwarze kurze Haare, trug keinen Bart

Täterbeschreibung des dritten Unbekannten: Etwa 18 Jahre alt, circa 170 cm groß, schmale Statur, trug keinen Bart

Alle drei trugen blaue, langärmlige Overall und dunkle Gartenhandschuhe. Nach Angaben des Geschädigten sollen diese ein südländisches Erscheinungsbild haben und akzentfrei deutsch gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-1111 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

