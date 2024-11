Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährliche Körperverletzung - Autokennzeichen gestohlen - Brände

Fulda (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Künzell. Am Donnerstagabend (31.10.) kam es in der Eisenacher Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 21.10 Uhr liefen dort drei Personen den Gehweg entlang, als sich nach derzeitigen Erkenntnissen von hinten ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter näherte. Eine dieser Personen warf einem der Fußgänger, einem 15-jährigen Künzeller, einen brennenden Gegenstand in den Nacken. Danach flüchteten die E-Scooter-Fahrer in unbekannte Richtung. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt. Er beschreibt die beiden Täter als männlich und dunkel gekleidet. Einer hatte dunkle, der andere helle Sneaker an. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autokennzeichen gestohlen

Künzell. Zwischen Mittwochnachmittag (30.10.) und Donnerstagmorgen (31.10.) stahlen Unbekannte in der Georg-Stieler-Straße beide amtlichen Kennzeichen FD-XL 389 von einem auf einem Parkplatz stehenden schwarzen VW Up. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brände

Fulda. In der Wiener Straße brannte am Donnerstagabend (31.10.), gegen 17.15 Uhr, ein Sichtschutz eines Kellerabteils in einem Mehrfamilienhaus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellte die Feuerwehr fest, dass die Flammen sich glücklicherweise nicht ausgebreitet hatten. Sie führten daraufhin entsprechende Nachlöscharbeiten durch. Es entstand rund 1.000 Euro Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Nicht weit davon entfernt in der Wiener Straße brannte einige Minuten später, gegen 17.30 Uhr, das Innere eines Altkleidercontainers. Da die Feuerwehr in unmittelbarer Nähe war, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Hier entstand rund 5.000 Euro Sachschaden.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie es zu den Bränden kommen konnte und ob diese miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar.

(PB)

