POL-OH: Update: Verfolgungsfahrt mit mehreren Funkstreifen im Bereich Fulda

Vogelsbergkreis (ots) - Heuballen in Brand Herbstein. In der Nacht zu Donnerstag (31.10.), gegen 3 Uhr, brannten mehrere Rundballen auf einer Wiese in der Jahnstraße. Das brennende Heu wurde durch die Feuerwehr kontrolliert abbrennen gelassen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Vogelsberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und ermittelt nun wegen Brandstiftung. Personen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen ...

