Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Bensheim (ots)

Auf ein Wohnhaus in der Mühltalstraße hatten es Kriminelle am Montag (01.07.), in der Zeit zwischen 9.00 und 23.00 Uhr, abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten anschließend das Haus nach Wertgegenständen. Ihnen fiel hierbei Schmuck in die Hände.

Die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell