Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Bundesstraße zu Fall gebracht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Camburg: Ein 44-Jähriger war am Montagabend mit seinem Kleinkraftrad auf der Bundesstraße zwischen Camburg und Schinditz unterwegs. Bei einem Überholmanöver durch einen Pkw kam der 44-Jährige sodann ins Schlingern, nach eigenen Angaben wegen des zu zeitigen Einscherens des Pkw, und in der Folge zu Fall. Hierbei verletzte sich der 44-Jährige leicht. Der Fahrer des Pkw, ein 65-Jähriger, verließ die Unfallstelle pflichtwidrig, konnte jedoch später durch die Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Ermittlungen, auch zum Sachverhaltshergang, wurden aufgenommen.

