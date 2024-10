Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Weiskirchen und Thailen

Weiskirchen (ots)

Am 30.10.24 gegen 18 Uhr kam es auf der L151 zwischen Weiskirchen und Thailen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23jähriger Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer eines Wohnmobils von Weiskirchen kommend nach links in ein Gewerbegebiet abbiegen und kollidierte mit dem entgegen kommenden Motorradfahrer, der auf der L151 von Thailen nach Weiskirchen unterwegs war. Die Landstraße war in der Folge in Richtung Weiskirchen für mehrere Stunden gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nordsaarland (Tel.06871/90010) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell