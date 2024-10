POL-Nordsaarland: Brand eines Mülleimers auf dem Gelände des BBZ

Losheim am See, Ot. Bachem (ots) - Am Samstagabend, 19.10.2024 gegen 18:18 Uhr, ereignete sich an einem Fußgängerüberweg in der Provinzialstraße in 66679 Losheim am See - Bachem eine Straßenverkehrsgefährdung. Die geschädigten Frauen im Alter von 35 und 31 Jahren überquerten den Fußgängerüberweg zusammen ...

mehr