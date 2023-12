Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Altenburger Land (ots)

Altenburg: In der Nacht vom 08.12.2023 zum 09.12.2023 beschädigten derzeit Unbekannte Täter in der Kesselgasse den linken Außenspiegel eines dort geparkten Pkw Skoda. Zeugen werden gebeten sich mit Hinweise direkt unter 03447/4710 an die Polizeiinspektion Altenburger zu wenden. (Bezugsnummer: 0321407/2023)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell