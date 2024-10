Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Straßenverkehrsgefährdung am Fußgängerüberweg in Bachem. Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Losheim am See, Ot. Bachem (ots)

Am Samstagabend, 19.10.2024 gegen 18:18 Uhr, ereignete sich an einem Fußgängerüberweg in der Provinzialstraße in 66679 Losheim am See - Bachem eine Straßenverkehrsgefährdung. Die geschädigten Frauen im Alter von 35 und 31 Jahren überquerten den Fußgängerüberweg zusammen mit dem 3-jährigen Kind, an der Hand geführt, und einem Säugling, in einer Umhängetrage getragen, den Fußgängerüberweg. Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin hielt mit ihrem Fahrzeug vor dem "Zebrastreifen" ordnungsgemäß an, um das Überqueren zu ermöglichen. Als sich die Fußgänger bereits auf der Fahrbahn befanden, wurde das wartende Fahrzeug durch den Tatverdächtigen überholt und anschließend, ohne Rücksicht auf die Fußgänger, mit hoher Geschwindigkeit weiter gefahren. Nur durch Glück kam es hierbei nicht zur Kollision zwischen dem PKW und den Fußgängern. Der Tatverdächtige PKW konnte durch Zeugenangaben ermittelt werden. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls; vor allem bittet die Polizei die Verkehrsteilnehmerin, welche mit ihrem weißen PKW mit MZG-Kreiskennung an dem Fußgängerüberweg hielt und von dem Tatfahrzeug anschließend überholt wurde, sich bei der Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871/90010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell