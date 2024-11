Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auseinandersetzung mit Messer in Bad Salzschlirf

Fulda (ots)

Bad Salzschlirf. Am Freitag (01.11.) kam es gegen 20 Uhr in einer Mehrfamilienhaus in der Schlitzer Straße zu einer Auseinandersetzungen zwischen zwei dort untergebrachten polnischen Männern. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten ein 46-jähriger und ein 32-jähriger Mann in Streit, dieser eskalierte, der 32-jährige stach mit einem Messer mehrfach auf den älteren Kontrahenten ein. Dieser wurde dadurch schwer verletzt und befindet sich aktuell in medizinischer Versorgung. Über seinen Gesundheitszustand kann zur Zeit noch keine verlässliche Angabe gemacht werden. Der 32-jährige Beschuldigte konnte durch umgehend alarmierte Polizeikräfte im unmittelbaren Tatortumfeld festgenommen werden. Er war durch die Auseinandersetzungen ebenfalls verletzt, jedoch nicht schwer. Die Aggressionen waren nicht gegen Unbeteiligte gerichtet, daher bestand keine weitere Gefahr für Dritte. Aktuell ist der Bereich um den Tatort abgesperrt. Die Ermittler untersuchen auf mögliche Spuren, die Hinweise zum Tathergang geben könnten und führen Zeugenbefragungen durch. Die Ermittlungen dauern an.

