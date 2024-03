Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Unfälle auf der Evinger Straße in Dortmund Eving - Mehrere Personen verletzt

Am Dienstag (26.3.) kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Evinger Straße in Dortmund Eving.

Zum Unfallzeitpunkt fuhr ein 39-Jähriger aus Herne mit seinem Mercedes auf der Evinger Straße auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Norden.

Er beabsichtigte nach links in die Jakobstraße einzubiegen. Er wechselte dazu von der rechten auf die linke Spur. Dabei übersah er den in gleiche Richtung fahrenden Mercedes eines 23-jährigen Dortmunders, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 39-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Die Evinger Straße war kurzzeitig voll gesperrt. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr in Fahrtrichtung Norden und im Anschluss auch in Richtung Süden an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 15.000 Euro.

Ein weiterer Unfall mit Personenschaden ereignete sich bereits gegen 15.40 Uhr auf der Evinger Straße. Eine 20-Jährige aus Lünen fuhr auf der Evinger Straße in Richtung Norden.

Nach ersten Erkenntnissen kam die 20-Jährige in einer Linkskurve mit ihrem Ford aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte dann mit einem Mast der Stadtbahn. Der Mast wurde dabei beschädigt. Die Fahrerin und auch die 26-jährige Beifahrerin aus Neunkirchen verletzten sich leicht. Rettungswagen brachten die beiden in umliegende Krankenhäuser.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf ca. 2.000 Euro.

