Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstähle - Pkw beschädigt und Kennzeichen gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichendiebstähle

Schotten. Die beiden Kennzeichen VB-J 1033 eines Opel Astra stahlen Unbekannte am Samstag (02.11.), zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr. Während der Tatzeit war der Pkw in der Straße "Vor der Warte" abgestellt. In derselben Tatzeit entwendeten unbekannte Täter die beiden Kennzeichen FB-WA 726, die an einem Peugeot 206 angebracht waren. Das Fahrzeug war in der Vogelsbergstraße geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt und Kennzeichen gestohlen

Lauterbach. Am Samstag (02.11.), gegen 1 Uhr, schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines schwarzen VW Golf ein und montierten das hintere Kennzeichen VB-VB 999 des Pkw ab. Das Fahrzeug war während der Tatzeit auf einem Parkplatz in der Straße Eselswörth abgestellt. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Kim Leubecher

