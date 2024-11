Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 01.11. - 02.11.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl aus Kindergarten In der Zeit von Mittwoch, 30.10.2024, 19:00 Uhr bis Freitag, 01.11.2024, 06:55 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten am Fröbelweg in Cloppenburg ein. Dort brachen sie gewaltsam eine Bürotür auf und entwendeten Elektroartikel. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Löningen - Sachbeschädigung An einem Geräteschuppen des Jugendtreffs an der Meerdorfer Straße in Löningen beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 30.11.2024, 19:00 Uhr bis Freitag, 01.11.2024, 12:00 Uhr einen Glaseinsatz. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen. Löningen - Einbruchdiebstahl aus Einzelhandelsgeschäft In der Zeit von Donnerstag, 31.10.2024, 12:00 Uhr bis Freitag, 01.11.2024, 08:30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter den Zugang zu einem Einzelhandelsgeschäft an der Meerdorfer Straße in Löningen auf und entwendeten aus den Verkaufsräumen eine größere Summe Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen. Molbergen - schwerer Verkehrsunfall mit 3 Verletzten Am Freitag, 01.11.2024, um 11:19 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Matrumer Straße in Molbergen. Eine 56-jährige PKW-Fahrerin aus Sögel wollte vom Ermker Weg kommend auf die Matrumer Straße aufbiegen. Dabei übersah sie ersten Ermittlungen zufolge den PKW eines von rechts kommenden 38-jährigen Mannes aus Wangerland. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer, sowie ein 59-jähriger Sögeler schwer verletzt. Die Beteiligten wurden den umliegenden Krankenhäusern zugeführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 24000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell