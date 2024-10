Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geparkten Pkw beschädigt und weggefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Wesselstraße;

Unfallzeit: zwischen 20.10.2024, 16.00 Uhr, und 21.10.2024, 13.00 Uhr;

Einen weißen Audi beschädigt hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Der Pkw war zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag an der Wesselstraße am linken Straßenrand entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung An der Alten Aa geparkt. Dort verursachte der Unbekannte Beschädigungen an der Beifahrerseite und vorne rechts am Kotflügel. Trotz des verursachten Schadens entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell