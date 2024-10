Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Pkw fängt nach Verkehrsunfall Feuer

Heek (ots)

Unfallort: Heek-Nienborg, Eper Straße;

Unfallzeit: 21.10.2024, 19.25 Uhr;

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von etwa 70.000 Euro. So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend in Heek-Nienborg ereignet hat. Drei junge Männer aus Gronau-Epe waren gegen 19.25 Uhr in einem Pkw aus Richtung L574 kommend auf der Eper Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Ochtruper Straße/Ossenkamp verlor der 22-jährige Fahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, welches ins Schleudern geriet. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab, touchierte einen Baum und kam nach circa 70 Metern infolge eines Zusammenpralls mit einem weiteren Baum zum Stehen. Der Fahrer und ein 19-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie konnten den 18-jährigen schwerverletzten Beifahrer aus dem qualmenden Fahrzeug befreien, bevor es Feuer fing und vollumfänglich ausbrannte. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 22-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, um den exakten Wert bestimmen zu können. Die Eper Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der L574 und der Weberstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell