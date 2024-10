Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Abschlussbilanz der Bocholter Kirmes

Bocholt (ots)

Der Sonntag und Montag lassen sich leicht zusammenfassen: Sehr gut besuchte Kirmes, erfreulich wenig Anlässe für Polizeieinsätze. 18 Einsätze stehen insgesamt für beide Tage zu Buche: Ein Raubdelikt, drei Körperverletzungen, drei hilflose Personen, ein Streit, neun Hilfeersuchen und eine Verkehrsbehinderung.

Im Rahmen der Aktionstage gegen Gewaltkriminalität wurden an den beiden letzten Tagen insgesamt 100 Personen kontrolliert. Dabei wurde ein gefährlicher Gegenstand gefunden und sichergestellt. In vier Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren ein.

Auch die Einsatzverläufe am dritten und vierten Einsatztag bestätigen eher geringe Einsatzbelastung für ein Volksfest dieser Größenordnung. Zahlreiche Besucher gaben den Einsatzkräften eine positive Rückmeldung zu deren Präsenz. Auch bei den durchgeführten Kontrollen gab es keine Probleme. Die Betroffenen waren durchweg kooperativ.

Kirmessonntag: 16 Einsätze

Kirmesmontag: 2 Einsätze

Die Einsätze der ersten beiden Kirmestage: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5890873

Erfahrungsgemäß werden rund um die Kirmes Straftaten begangen, die nicht direkt zu einem Polizeieinsatz führen, aber in der Folge angezeigt werden. So kam es bereits zu 12 angezeigten Fahrraddiebstählen am Kirmeswochenende in der Bocholter Innenstadt. (pl)

