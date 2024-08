Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Smart-Fahrer mit knapp vier Promille unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen am Dienstagabend (13.08.2024) einen alkoholisierten 57 Jahre alten Smart-Lenker aus dem Verkehr ziehen. Gegen 21.30 Uhr alarmierte der Zeuge, der auf der BAB 81 von Singen kommend in Richtung Böblingen unterwegs war, die Polizei. Ihm war ein Smart aufgefallen, dessen Fahrer äußerst langsam fuhr. Teilweise soll dieser mit nur etwa 30km/h auf der rechten Spur der Autobahn gefahren sein. An der Anschlussstelle Ehningen verließ der Smart dann die Autobahn. Die Streifenwagenbesatzung konnte den PKW in der Herrenberger Straße in Böblingen feststellen und den 57-jährigen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bereits beim Öffnen des Smart bemerkte eine Polizistin Alkoholgeruch, außerdem lagen eine geleerte Flasche Bier und eine ebenfalls leere Flasche Kräuterlikör auf dem Beifahrersitz. Der 57-Jährige führte einen Atemalkoholtest durch, dessen Wert sich auf knapp vier Promille belief. In der Folge musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen, die jedoch nur unter der Anwendung von unmittelbarem Zwang druchführbar war. Sein Führerschein und auch der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen Trunkenheitsfahrt und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell