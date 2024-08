Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: 16-Jährige unternehmen Spritztour und sind in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Zeugen alarmierten in der Nacht zum Montag (12.08.2024) die Polizei, nachdem sie gegen 02.40 Uhr in der Winnender Straße in Affalterbach das Quietschen von Reifen vernahmen und kurz darauf einen Unfall feststellten. Der verunfallte Audi wurden im Anschluss auf einen nahegelegenen Discounter-Parkplatz abgestellt und vermutlich machten sich zwei Personen zügig aus dem Staub. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Marbach am Neckar rückten hierauf aus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Fahrer des Audi vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Winnender Straße abgekommen war, über eine Verkehrsinsel schleuderte und ein Verkehrszeichen beschädigte. Über das an dem Fahrzeug angebrachte Kennzeichen konnte der Halter ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass ein 16-jähriger Verwandter des Halters gemeinsam mit einem weiteren Gleichaltrigen eine Spritztour unternommen hatte und hierbei in den Unfall verwickelt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Der 16-Jährige wird sich nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugtem Gebrauch von Kraftfahrzeug verantworten müssen. Darüber hinaus wird auch die Art und Weise, wie es ihm gelungen ist, das Auto in Gebrauch zu nehmen, Gegenstand der Ermittlungen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell