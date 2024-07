Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zeugen nach Bränden von Müllcontainern gesucht

Recklinghausen (ots)

Unbekannte haben mutmaßlich sieben Müllgefäße im Bereich der Hertener Stadtmitte in Brand gesetzt. Verletzt wurde dabei niemand.

An der Konrad-Adenauer-Straße brannte gegen 04 Uhr ein Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus. Zeitnah wurden zwei brennende kleine Mülleimer an der Hermannstraße gemeldet, an der Blumenstraße stand ein weiterer Müllcontainer in Flammen. In der Nacht brannten ebenfalls eine Mülltonne an der Antoniusstraße und zwei Mülltonnen im Bereich der Brinkertsgasse. Die Feuerwehr konnte die Brände zeitnah löschen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zusammenhänge zwischen den Bränden werden geprüft. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

