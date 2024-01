Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit Verletztem

Einbeck (ots)

Dassel / OT Markoldendorf (rod)

Am 24.1.2024 kam es gegen 08.15 Uhr in Markoldendorf zu einem Verkehrsunfall, als ein 61-jähriger Mann aus dem Bereich Uslar mit seinem PKW die Ilmebahnstraße aus Richtung Dassel in Richtung Einbeck befuhr, auf Höhe des Fußgängerüberweges am Kreisverkehr einen Fußgänger übersah, der dort die Straße auf dem Fußgängerüberweg passierte. Der 16-jährige Jugendliche musste per RTW ins Uniklinikum in Göttingen verbracht werden.

