Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall weitergefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Am Bahndamm;

Unfallzeit: 21.10.2024, zwischen 06.00 Uhr und 12.40 Uhr;

Einen geparkten Pkw beschädigt hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus-Wessum. Der blaue Opel hatte am Montag zwischen 06.00 Uhr und 12.40 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Bahndamm gestanden. Dort fand ihn der Halter vorne links beschädigt vor. Der Unfallverursacher war vermutlich in Fahrtrichtung Wessum unterwegs und touchierte den Opel im Vorbeifahren. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell