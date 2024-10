Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Durchsuchungserfolg für die Polizei in Schortens

Jever (ots)

Ermittler des Polizeikommissariats Jever durchsuchten am vergangen Freitag, 18.10.2024, die Wohnung eines 25-Jährigen in Schortens. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität. Auf dieser Grundlage konnten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und nach richterlicher Anordnung am Freitag die Räumlichkeiten in einem Mehrparteienhaus durchsucht werden.

Im Rahmen dieser Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Beamten des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Polizeikommissariates Jever diverse Mengen verschiedenster Betäubungsmittel nebst Zubehör für den Betäubungsmittelhandel, verbotene Arzneimittel, Bar- bzw. Falschgeld, verbotene Waffen sowie illegale Feuerwerks- und Sprengkörper auf.

Die Polizei Jever beschlagnahmte zusammen mit Beamten Zollamtes Wilhelmshaven sowie der Diensthundführergruppe samt deren Rauschgiftspürhunden diese Gegenstände und leiteten diverse Verfahren, u.a. wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz, ein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das zuständige Amtsgericht Oldenburg die Untersuchungshaft an. Der 25-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell