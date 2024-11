Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - vers. Wohnungseinbruch

In der Zeit von Donnerstag, 31. Oktober 2024 22:00 Uhr bis Freitag, 01. November 2024 00:05 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Kösters Gang. Dort öffneten sie gewaltsam eine Wohnungstür. Augenscheinlich konnten sie jedoch kein Diebesgut erlangen. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 31. Oktober 2024 gegen 10:15 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Straße Dinklager Ring in Richtung Dinklage. Ein 33-jähriger Mann aus Dinklage befuhr mit seinem Pkw ebenfalls den Dinklager Ring, in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der 41-jährige mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem beide Fahrzeugführer sowie die 2-jährige Mitfahrerin des 33-Jährigen Dinklagers leicht verletzt wurden. Alle wurden in Krankenhäuser transportiert. An den Pkw entstand ein Schaden von ca. 25.000,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von Mittwoch, 30. Oktober 2024 18:30 Uhr bis Donnerstag, 31. Oktober 2024 09:00 Uhr den geparkten Transporter eines 32-jährigen Mannes aus Vechta. Dieser hatte den Transporter, Iveco, an der Sperberstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 600,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch, 30. Oktober 2024 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr den geparkten Pkw eines 32-jährigen Mannes aus Lohne. Dieser hatte den Pkw, Ford Kuga, auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall / Fahren unter Alkoholeinfluss / Widerstand

Am Donnerstag, 31. Oktober 2024, gegen 22:50 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Vechtaer Straße in Richtung Dinklage. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Anschließend flüchtete er zu Fuß, konnte jedoch im Nahbereich angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,99 Promille. Zudem war der 53-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zum Zwecke der Durchführung einer Blutentnahme wurde der 53-Jährige zur Dienststelle des PK Vechta verbracht. Hierbei leistete er Widerstand und versuchte die Beamten mit Tritten zu verletzen. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach. Gegen den 53-Jährigen wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

