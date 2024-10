Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 30. bis zum 31.10.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht; Fahren unter Alkoholeinfluss sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mi., 30.10.2024 gegen 13:25 Uhr befuhr eine 71-jährige aus Lüdenscheid mit ihrem Pkw die Friesenstraße in Vechta in Richtung Lohner Straße. Kurz vor der Einmündung verlangsamte sie ihr Fahrzeug, bis sie fast zum Stillstand gekommen war. In diesem Moment fuhr ein silberfarbener Pkw Opel auf ihr Fahrzeug auf, wodurch Sachschaden entstand. Im Anschluss entfernte sich der Pkw mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nur wenige Minuten später wurde ein Verkehrsunfall auf der Dinklager Landstraße in Lohne mitgeteilt. Dort war der zuvor am Unfall in Vechta beteiligte Pkw in einer Kurve in den Graben gefahren. Der Fahrer war zu Fuß geflüchtet. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte ein 45-jähriger aus Vechta angetroffen werden. Der 45-jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass der Pkw nicht versichert ist. Dem 45-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

