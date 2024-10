Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl aus Transporter

Im Tatzeitraum vom 29.10.24/14:00 Uhr bis zum 30.10.24/10:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter diverses Werkzeug aus einem unverschlossenen Kleintransporter in der Straße "Greskampsfeld" in 49624 Löningen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter der Rufnummer 05432/803840 gerne entgegen.

Löningen - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Tatzeitraum vom 28.10.24/05:00 Uhr bis zum 30.10.24/17:10 Uhr drangen derzeit unbekannte Täter in eine verschlossene Wohnung in der Elberger Straße in 49624 Löningen ein und entwendeten u.a. Bargeld und ein Mobiltelefon. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Löningen unter der Rufnummer 05432/803840 in Verbindung zu setzen.

Garrel - Diebstahl aus Kfz

Im Tatzeitraum vom 29.10.24/17:30 Uhr bis zum 30.10.24/09:30 Uhr öffneten derzeit unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise bei insgesamt zwei Kleintransportern die verschlossene seitliche Schiebetür und entwendeten diverses Werkzeug aus den Fahrzeugen. Die beiden Transporter waren an unterschiedlichen Orten in der Christinenstraße in 49681 Garrel abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Garrel unter der Rufnummer 04474/939420 in Verbindung zu setzen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am 30.10.2024, um 07:05 Uhr, stießen zwei sich entgegenkommende Kfz. mit den Außenspiegeln in der Oldenburger Straße (L847) in 49681 Garrel aneinander. Danach verließ der beteiligte Fahrzeugführer eines LKWs in Fahrtrichtung Wardenburg unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Garrel unter der Rufnummer 04474/939420 in Verbindung zu setzen.

Essen (OL) - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 29.10.2024/18:00 Uhr bis zum 30.10.24/10:00 Uhr bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Sattelschlepper mit Auflieger von der Alten Cloppenburger Straße auf den Großraumparkplatz der dort befindlichen Lebensmittelgeschäfte ab. Hierbei stieß er gegen ein Verkehrsschild und beschädigte dieses. Danach entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Essen unter der Rufnummer 05434/924700 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 29.10.2024/18:00 Uhr bis zum 30.10.24/12:49 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines blauen Kfz. in der Hagenstraße in 49661 Cloppenburg beim Rangieren einen ordnungsgemäß abgestellten PKW und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am 30.10.2024, um 17:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die Hauptstraße in Fahrtrichtung Nikolausdorf in 49681 Garrel. Beim Links-Abbiegen in die Petersdorfer Straße kam es zu einer Berührung mit dem Hinterrad einer 82-jährigen Pedelec-Fahrerin, woraufhin diese zu Boden stürzt und sich leicht verletzt. Danach verließ der beteiligte Fahrzeugführer unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Garrel unter der Rufnummer 04474/939420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell