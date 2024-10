POL-NI: Nienburg - Unbekannter entwendet Bauchtasche aus Fahrradkorb

Stadthagen (ots) - (KEM) Bislang unbekannte Täter sind am Freitagabend zwischen 18.10 und 21.45 Uhr in ein Wohnhaus an der Bürgermeister-Ocker-Straße Ecke Adolf-Schweer-Straße in Stadthagen eingebrochen. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge hebelten sie eine Terrassentür auf und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie Handtaschen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wurde auf gut 2.000 ...

