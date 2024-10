POL-NI: Wendenborstel - Verkehrskontrollen an Baustelle

Bad Nenndorf (ots) - (KEM) Am Sonntag gegen 13 Uhr verlor eine 45-jährige Hohnhorsterin beim Einparken auf dem Parkplatz von Möbel Heinrich die Kontrolle über ihr Motorrad und kollidierte mit einem geparkten VW. Sie stürzte daraufhin in ein Kiesbett und verletzte sich am Bein. Ein RTW brachte sie in ein Krankenhaus. Der PKW wurde an der Fahrertür zerkratzt, auch ...

