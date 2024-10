Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Stadthagen (ots)

(KEM) Bislang unbekannte Täter sind am Freitagabend zwischen 18.10 und 21.45 Uhr in ein Wohnhaus an der Bürgermeister-Ocker-Straße Ecke Adolf-Schweer-Straße in Stadthagen eingebrochen. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge hebelten sie eine Terrassentür auf und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie Handtaschen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der Gesamtschaden wurde auf gut 2.000 Euro geschätzt. Wer hat vergangenen Freitag verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell