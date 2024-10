Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - vers. Pkw-Diebstahl

Am Freitag, 25. Oktober 2024 gegen 02:30 versuchten unbekannte Täter den Pkw einen 51-jährigen Mannes aus Holdorf aufzubrechen. Der Pkw, ein BMW X3, war auf einem Grundstück in der Badberger Straße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494/91420-0) entgegen.

Damme - Rauchentwicklung

Am Mittwoch, 30. Oktober 2024, gegen 01:43 Uhr wurde durch einen Anwohner Rauchgeruch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wahrgenommen. Die freiwillige Feuerwehr Damme war vor Ort, der Bewohner hatte lediglich Essen im Ofen vergessen. Es wurde niemand verletzt, ein Schaden entstand nicht.

Damme - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Sonntag, 27. Oktober 2024 18:00 Uhr bis Montag, 28. Oktober 2024 11:44 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 35-jährigen Mannes aus Damme. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Passat, am Fahrbahnrand am Pappelweg abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 26. Oktober 2024, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw eines 37-jährigen Mannes aus Vechta. Dieser hatte seinen Pkw, einen Skoda Kodiaq, auf einem Parkplatz in der Oldenburger Straße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 29. Oktober 2024, gegen 13:45 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw die Dammer Straße in Fahrtrichtung Steinfeld. In Höhe der Einmündung zur Falkenstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtberechtigten entgegenkommenden Pkw eines 26-jährigen Mannes aus Steinfeld. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. An den Pkw entstand ein Schaden von ca. 19.000,00 Euro.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 28. Oktober 2024, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 15:40 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw eines 42-jährigen Mannes aus Damme. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Passat, auf einem Parkplatz in der Große Straße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell