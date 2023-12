Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußspuren im Schnee - Fremde Person im Garten

Korschenbroich (ots)

Eine männliche Person, die nach ersten Erkenntnissen als 185 Zentimeter groß, schlanke Figur, bekleidet mit schwarzer Sporthose, schwarzer Sturmhaube, dunklen Schuhen und einer grünen Jacke mit auffälligem Fellkragen beschrieben wird, hielt sich offenbar in der Nacht von Sonntag (03.12.) auf Montag (04.12.) in dem Garten eines Einfamilienhauses in der Straße An Heldsmühle auf. Dieses wurde unter anderem durch Fußspuren im Schnee belegt. Die Bewohner zweier weiterer Häuser an der Straße An Heldsmühle und Finkenweg konnten am Montagmorgen ebenfalls Fußspuren im Schnee feststellen. Die Türen der Gartenhäuser aller drei Tatorte waren zudem geöffnet. Ob Diebesgut erlangt wurde ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalbeamten prüfen auch Zusammenhänge und suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Sollten über diese Einsätze hinaus Beobachtungen von Bürgerinnen und Bürgern gemacht werden, nimmt die Polizei diese Hinweise gerne entgegen. Die Polizei ist 24/7 unter der Rufnummer 02131-3000 und in akuten Notfällen unter der 110 erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell