POL-UN: Kamen - Unbekannte entwenden Werkzeuge auf Baustelle

Selm (ots) - Unbekannte Täter haben Samstagnacht (14.09.2024) in der Zeit zwischen 01.15 Uhr und 07.20 Uhr eine Fensterscheibe einer Gastronomie am Campus in Selm eingeschlagen und sind in die Räumlichkeiten eingedrungen. Dort entwendeten sie Bargeld. Wer Hinweise zu dem Fall und den unbekannten Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an ...

