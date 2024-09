Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Kind nach Verkehrsunfall mit E-Scooterfahrer in Königsborn gesucht

Unna (ots)

Am Donnerstag (12.09.2024) kam es in Unna an der Kamener Straße, in Höhe eines Supermarkts, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen E-Scooterfahrer aus Unna und einem Kind, welches als Fußgänger unterwegs war.

Der 16-Jährige befuhr mit seinem E-Scooter auf die Kamener Straße den Fahrradstreifen in die entgegengesetzte Fahrtrichtung, als er auf Höhe der Supermarktausfahrt mit einem augenscheinlich minderjährigen Fußgänger zusammenstieß.

Dabei sei der Fußgänger zu Boden gefallen und habe sich die Hand vors Gesicht gehalten. Ein Pkw-Fahrer, der den Unfall mitangesehen hatte fragte zusammen mit dem E-Scooterfahrer nach dem Wohlbefinden des Kindes. Dieser hatte sich aber schnell von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Die Polizei sucht jetzt nach einem 8- bis 12-jährigen Jungen, der zum Unfallzeitpunkt mit einem blauen Pullover bekleidet war.

Wer kennt dieses Kind oder kann Angaben zu diesem Jungen und seinem Gesundheitszustand machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

