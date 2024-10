POL-CLP: Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta lädt zum Berufsinformationstag am 22. November in Cloppenburg ein - Anmeldung erforderlich

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta lädt zum Berufsinformationstag am 22. November in Cloppenburg ein - Anmeldung erforderlich

Du hast Interesse am Polizeiberuf, bist dir aber noch nicht sicher, ob du dich bewerben möchtest? Kein Problem - auf unserem Berufsinfotag gibt es exklusive Einblicke in den Polizeiberuf.

Gerade für die Schüler der Klassen 9 und höher geht es in die abschließende Phase der Berufsorientierung. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta möchte daher auf die bestehenden Möglichkeiten für Bewerber/innen mit Realschulabschluss, (einem Teil) der Fachhochschulreife sowie dem Abitur zum Einstieg bei der niedersächsischen Polizei in 2025 hinweisen.

Um den Beruf für angehende Bewerber/innen aber auch für künftige Schülerpraktikanten/innen und ggf. deren Eltern etwas anschaulicher zu machen, wird am 22. November 2024, 14:00 Uhr oder 16:00 Uhr, am Standort der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in Cloppenburg für angemeldete Besucher/innen ein spezieller "Berufsinfotag" durchgeführt. Im Rahmen von jeweils zweistündigen Veranstaltungen werden spannende Einblicke hinter die Kulissen des Polizeialltages gewährt und zahlreiche Berufs- und Ausbildungsinformationen mit auf den Weg gegeben. Es gibt Einblicke in die Spurensuche und -sicherung, in den Gewahrsamsbereich und die Fahrzeuge. Zudem zeigen auch die Diensthundeführer, was mit der Unterstützung eines Diensthundes möglich ist.

Alle Bewerber/innen, die später einmal ihren Dienst bei der Polizei antreten möchten, müssen vorab ein umfassenden Bewerbungs- und Auswahlverfahren durchlaufen. Auch hierzu gibt es auf dem Infotag Tipps. Unsere Einstellungsberater sind für euch vor Ort.

Anmeldungen für die Veranstaltung werden bereits entgegengenommen. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Die Anmeldung läuft über die Homepage der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. Anmeldeschluss ist der 19. November 2024. Anmeldungen unter: www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_cloppenburg_vechta

Weitere Informationen zum Polizeiberuf in Niedersachsen finden sich auch auf der Internetseite der Polizeiakademie Niedersachsen www.polizei-studium.de

