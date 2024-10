Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - vers. Einbruch in Werkstatt- und Lagerraum

In der Zeit von Samstag, 26. Oktober 2024 16:00 Uhr bis Montag 28. Oktober 2024 09:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Bunner Straße und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Werkstatt- und Lagerraum. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Löningen - Diebstahl aus Baustelle

In dem Zeitraum von Freitag, 25. Oktober 2024 15:45 Uhr bis Montag 28. Oktober 2024 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf eine Baustelle in der Alte Heerstraße und entwendeten diverse Gegenstände. Der Gesamtschaden wurde auf einen unteren 5-stelligen Bereich geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Garrel - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Freitag, 25. Oktober 2024 16:00 Uhr bis Montag, 28. Oktober 2024 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Hauptstraße und entwendeten aus dort abgestellten Baumaschinen rund 300 Liter Diesel. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter begaben sich am Sonntag, 27. Oktober 2024, gegen 21:00 Uhr an ein Einfamilienhaus und bewarfen die dortige Hauseingangstür mit einem Stein. Hierdurch wurde die Tür beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Montag, 28. Oktober 2024, gegen 10:23 Uhr befuhr ein 36-jähirger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Straße Bührener Ring und überquerte hierbei die Resthauser Straße. Er übersah den bevorrechtigten von rechts kommenden Pkw einer 58-jährigen Frau aus Lindern. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der Pkw der 58-Jährigen in den Graben geschleudert wurde. Durch den Unfall wurde die 58-Jährige schwer verletzt. Der 36-Jährige, seine 35-jährige Beifahrerin und ein 3-jähriges Kind wurden leicht verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser transportiert.

