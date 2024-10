POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg - Schwerer Verkehrsunfall

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Zeugenaufruf im Nachgang zum Sachverhalt "Falscher Polizeibeamter" vom 25.10.2024 Wie bereits am 25.10.2024 berichtet kam es vergangene Woche in Vechta zu einem Sachverhalt, wonach ein älterer Mann durch einen vermeintlichen Polizeibeamten am Telefon dazu aufgefordert wurde, Geld und Wertgegenstände aus Sicherheitsgründen von der Bank abzuholen, um diese am Folgetag einer weiteren ...

mehr