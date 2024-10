Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf im Nachgang zum Sachverhalt "Falscher Polizeibeamter" vom 25.10.2024

Wie bereits am 25.10.2024 berichtet kam es vergangene Woche in Vechta zu einem Sachverhalt, wonach ein älterer Mann durch einen vermeintlichen Polizeibeamten am Telefon dazu aufgefordert wurde, Geld und Wertgegenstände aus Sicherheitsgründen von der Bank abzuholen, um diese am Folgetag einer weiteren Person zu übergeben. In diesem Zusammenhang konnte die abholende Person wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 40-45 Jahre - Sportlich schlanke Statur - Dunkelblonde Haare - Blauer Rucksack

Die Person wird sich zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr im Bereich der Wiener Straße und deren Umfeld in Vechta aufgehalten haben. Zeugen, die die Person oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Vechta unter 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

